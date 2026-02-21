Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

Filippo Ganna won eerder deze week de tijdrit in de Ronde van de Algarve, maar die zege levert de Italiaan een wrange nasmaak op. Dat blijkt uit het juryrapport.

Ganna haalde het in de tijdrit van Juan Ayuso en Jakob Söderqvist. Hij zette zo zijn reputatie van specialist tegen de klok nog maar eens in de verf. Maar volgens Cyclingflash kreeg de zege een duur staartje.

200 Zwitserse frank boete voor Ganna

Ganna zou na zijn zege namelijk een boete gekregen hebben, omdat zijn fiets en zijn uitrusting te laat beschikbaar zouden geweest zijn voor inspectie. Dat moet minstens tien minuten voor de start gebeuren.

De Italiaan kreeg een boete van 200 Zwitserse frank, maar de uitslag bleef wel staan. Ook teamgenoten Bob Jungels en Kévin Vauquelin zouden een boete gekregen hebben, samen met nog tien andere renners.

Ploegleider Christian Knees komt er slechter vanaf. Hij moet in totaal 600 Zwitserse frank ophoesten, ofwel 200 frank per renner die een inbreuk beging.



De boetes werpen een kleine schaduw op de zege van Ganna. Die boekte in de Algarve zijn eerste overwinning van het seizoen en tankte zo wel vertrouwen voor het werk dat komen gaat.