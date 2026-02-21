Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

Tim Declercq zal altijd kunnen zeggen dat hij ploegmaat geweest is van Remco Evenepoel. Zeker in het begin van de carrière van Evenepoel probeerde Declercq de rol van vertrouweling op zich te nemen.

Declercq was te gast bij Stamcafé Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. Uiteraard werd er gepolst of 'El Tractor' geen sappige anekdotes had over Evenepoel. "Ik kan een paar dingen vertellen. Wat mij altijd zal bijblijven, is zijn eerste stage toen hij als junior meeging met de ploeg. Ik wilde me nog een beetje ontfermen over hem."

Dat vertaalde zich ook in de boodschap die Declercq had voor de jonge Evenepoel. "Ik zei hem: "Ik zou er niet te veel in meegaan als ze u wat uitdagen, het zijn toch profs en ze rijden allemaal rap". Enric Mas, die tweede was geëindigd in de Vuelta, begint te koersen. De enige die nog in zijn wiel zat, was Remco Evenepoel. Wel echt een fenomeen."

Evenepoel geeft meteen visitekaartje af

Zo had Evenepoel zijn visitekaartje bij de ploeg meteen afgegeven. Bij een andere stage werd Evenepoel als nieuwkomer echt verwelkomd in het team. De gewoonte was dat er dan ook wat gedronken werd, maar Evenepoel paste voor een glaasje alcohol. Ondertussen weten we dat Evenepoel alcohol echt weert uit zijn leven.

Tim Declercq zou toen zijn tussengekomen om Evenepoel uit die netelige situatie te redden. "Goh, echt tussengekomen. We waren dat niet gewend. Het waren nog de laatste restanten van de rock&roll-tijd bij Quick-Step. Er zijn veel negatieve aspecten aan het drinken van alcohol. Het positieve aspect is dat, als je het met mate doet, iedereen wel iets losser is."

Sociale druk op Evenepoel gaat niet te ver

Lees ook... De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs›

Zoiets kan uiteraard wel de groepssfeer bevorderen. Toch heeft Declercq het toen opgenomen voor Evenepoel, zodat hij niet verplicht zou worden om alcohol te drinken. "Als hij niet wil, dan wil hij niet", besluit Declercq.