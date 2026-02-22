Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Foto: © photonews

Ex-renner Andrey Amador ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij kwam zwaar ten val bij een training met de nationale ploeg.

Zware valpartij voor Andrey Amador

Andrey Amador is een ex-renner, maar de 39-jarige Costa Ricaan is momenteel aan de slag als bondscoach van de nationale ploeg van zijn land.

Tijdens een training met de selectie kwam hij zwaar ten val. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Parrita. Daar werd zelfs even voor zijn leven gevreesd.

Ondertussen is er al wat beter nieuws, maar de ex-renner van Movistar en INEOS Grenadiers is er nog altijd erg aan toe en blijft zwaargewond in het ziekenhuis.

Niet meer in levensgevaar

Zijn toestand is stabiel en de dokters hopen dat alles de komende dagen de goede richting uitgaat. Het is wachten op een nieuwe medische update.


Andrey Amador boekte zijn beste resultaten met een etappezege in de Giro d’Italia (2012), een vierde plaats in het eindklassement van de Giro (2015) en meerdere podiumplaatsen in Giro-etappes en eendagskoersen.

Andrey Amador Bikkazakova

