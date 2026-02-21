Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

Lorenz Lomme
| Reageer
Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mads Pedersen kwam niet zo lang geleden ten val in het peloton en brak daarbij zijn pols en sleutelbeen. Een ploegmaat onthult nu enkele details over het incident en pleit voor één bepaalde veiligheidsmaatregel.

Pederson verloor het evenwicht in de eerste rit van de Ronde van Valencia, waar hij begon aan zijn seizoen. Hij kwam hard neer en brak zijn pols en zijn sleutelbeen.

Pedersen gaf zelf al zijn versie van de feiten, maar nu onthult ook ploegmaat Mathias Norsgaard enkele details over het incident. Dat doet de Deen bij de Forhjulslir-podcast, waar hij een toch wel angstaanjagend beeld schetst.

Norsgaard wil GPS-systemen invoeren

"Maar ook hij werd niet direct gevonden. Mads lag face down op de rotsen en was niet in staat om goed te bewegen of bij zijn radio te komen", wordt Norsgaard geciteerd door In de Leiderstrui.

Hij pleit nu voor een nieuwe veiligheidsmaatregel, ook na de val van landgenoot Kragh Andersen in de Tour de la Provence. De Deense kampioen viel toen over een vangrail in een afgrond en bleef daar onopgemerkt liggen, tot hij zelf naar boven kon gaan. Norsgaard denkt te weten wat de oplossing is.


"Ik ben er 100% van overtuigd dat we zo snel mogelijk verplichte GPS-systemen in moeten voeren", klinkt het. Afwachten of de UCI ook gehoor geeft aan zijn oproep.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mads Pedersen

Meer nieuws

Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

21:30
Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

20:00
Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

19:00
Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

18:30
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

18:00
Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

17:00
Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

16:30
Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

16:00
Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

15:00
UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

14:00
Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

13:00
Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

12:30
"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

12:00
De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

11:00
Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

09:45
Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

09:00
Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

08:30
Visma-Lease a Bike afgetroefd door Belgische wielrenner: dit is er aan de hand geweest

Visma-Lease a Bike afgetroefd door Belgische wielrenner: dit is er aan de hand geweest

08:00
🎥 Evenepoel toont revanchegevoelens: vijfde rit in UAE Tour niet helemaal verlopen zoals verwacht

🎥 Evenepoel toont revanchegevoelens: vijfde rit in UAE Tour niet helemaal verlopen zoals verwacht

07:30
Spierschade oorzaak van krampen? Remco Evenepoel verdedigt zijn keuze

Spierschade oorzaak van krampen? Remco Evenepoel verdedigt zijn keuze

07:00
Slechtste resultaat ooit vorig jaar: Jasper Stuyven onthult zijn droomkoers

Slechtste resultaat ooit vorig jaar: Jasper Stuyven onthult zijn droomkoers

20/02
Twijfels over Mathieu van der Poel in de klassiekers: "Blijft dé hamvraag"

Twijfels over Mathieu van der Poel in de klassiekers: "Blijft dé hamvraag"

20/02
Na goede start bij nieuwe ploeg: Quinten Hermans krijgt tegenslag te verwerken

Na goede start bij nieuwe ploeg: Quinten Hermans krijgt tegenslag te verwerken

20/02
Naesen onthult hoe Benoot reageerde op missen voorjaar en blessure opliep

Naesen onthult hoe Benoot reageerde op missen voorjaar en blessure opliep

20/02
Maakt Evenepoel nog alles goed? Concurrent verwacht nog vuurwerk

Maakt Evenepoel nog alles goed? Concurrent verwacht nog vuurwerk

20/02
🎥 Belgische winst in Ruta del Sol, Ganna de beste tegen de klok in Algarve

🎥 Belgische winst in Ruta del Sol, Ganna de beste tegen de klok in Algarve

20/02
Nog eens goed nieuws: Visma-Lease a Bike slaat een stevige slag

Nog eens goed nieuws: Visma-Lease a Bike slaat een stevige slag

20/02
📷 Milan verklapt waar hij het met Evenepoel over had tijdens amusant gesprek

📷 Milan verklapt waar hij het met Evenepoel over had tijdens amusant gesprek

20/02
Movistar komt met update over Uijtdebroeks en ziet ook stevige uitdagingen

Movistar komt met update over Uijtdebroeks en ziet ook stevige uitdagingen

20/02
🎥 Belgische sprinter baalt ondanks nieuwe top tien en onthult wat er fout ging

🎥 Belgische sprinter baalt ondanks nieuwe top tien en onthult wat er fout ging

20/02
Sergeant verwacht veel van voorjaar Van Aert, maar ziet één belangrijke voorwaarde

Sergeant verwacht veel van voorjaar Van Aert, maar ziet één belangrijke voorwaarde

20/02
Bouwt UAE een klim voor WK van 2028? Koersdirecteur laat van zich horen

Bouwt UAE een klim voor WK van 2028? Koersdirecteur laat van zich horen

20/02
"Eerlijk, ik kan het niet meer": Verdonschot vermeed één iets in laatste weken als crosser

"Eerlijk, ik kan het niet meer": Verdonschot vermeed één iets in laatste weken als crosser

20/02
"Moeten realistisch zijn": Van Wilder zet Soudal Quick-Step met voeten op de grond

"Moeten realistisch zijn": Van Wilder zet Soudal Quick-Step met voeten op de grond

20/02
Widar wordt 19de op eerste aankomst bergop, Lotto-Intermarché reageert verrassend

Widar wordt 19de op eerste aankomst bergop, Lotto-Intermarché reageert verrassend

20/02
Van der Poel vindt één iets niet leuk aan de klassiekers: "Jammer"

Van der Poel vindt één iets niet leuk aan de klassiekers: "Jammer"

20/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jasper Stuyven Wout Van Aert Tadej Pogacar Oliver Naesen Maxim Van Gils Jonathan Milan Filippo Ganna Christophe Laporte Klaas Lodewyck Johan Bruyneel Tim Declercq Jarno Widar Thibau Nys Ilan Van Wilder Van Eetvelt Lennert Laura Verdonschot Mads Pedersen Tim Merlier

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved