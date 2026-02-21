Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

Mads Pedersen kwam niet zo lang geleden ten val in het peloton en brak daarbij zijn pols en sleutelbeen. Een ploegmaat onthult nu enkele details over het incident en pleit voor één bepaalde veiligheidsmaatregel.

Pederson verloor het evenwicht in de eerste rit van de Ronde van Valencia, waar hij begon aan zijn seizoen. Hij kwam hard neer en brak zijn pols en zijn sleutelbeen.

Pedersen gaf zelf al zijn versie van de feiten, maar nu onthult ook ploegmaat Mathias Norsgaard enkele details over het incident. Dat doet de Deen bij de Forhjulslir-podcast, waar hij een toch wel angstaanjagend beeld schetst.

Norsgaard wil GPS-systemen invoeren

"Maar ook hij werd niet direct gevonden. Mads lag face down op de rotsen en was niet in staat om goed te bewegen of bij zijn radio te komen", wordt Norsgaard geciteerd door In de Leiderstrui.

Hij pleit nu voor een nieuwe veiligheidsmaatregel, ook na de val van landgenoot Kragh Andersen in de Tour de la Provence. De Deense kampioen viel toen over een vangrail in een afgrond en bleef daar onopgemerkt liggen, tot hij zelf naar boven kon gaan. Norsgaard denkt te weten wat de oplossing is.



"Ik ben er 100% van overtuigd dat we zo snel mogelijk verplichte GPS-systemen in moeten voeren", klinkt het. Afwachten of de UCI ook gehoor geeft aan zijn oproep.