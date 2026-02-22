"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

Remco Evenepoel viel ook zaterdag in de UAE Tour door de mand. Onze landgenoot blijft ook bij zijn standpunt over Milaan-Sanremo.

Moeilijke UAE Tour voor Evenepoel

Op zes kilometer van het einde probeerde Remco Evenepoel een kleine versnelling te plaatsen in de laatste grote bergetappe van de UAE Tour. Maar dat leverde niet veel op.

Onze landgenoot voelde nog altijd dat de inspanningen van de tijdrit waarin hij veel te diep ging hem parten speelden. Een nieuwe triomftocht in de UAE Tour bleef dan ook uit.

De benen van Evenepoel liepen opnieuw vol en eventjes later moest hij de rol lossen. Toch tilde hij er niet te zwaar aan en noemde het een momentopname.

Geen Milaan-Sanremo voor Evenepoel

Wat geen momentopname zal zijn, is Milaan-Sanremo. “Milaan-Sanremo blijft geen optie”, klinkt het meteen heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg over een mogelijke deelname.

“Er staan daar genoeg toppers aan de start. De Ronde van Catalonië is een belangrijke koers met het oog op de Tour-ploeg, dus ik wil geen risico nemen om niet volledig hersteld te zijn”, besluit hij.