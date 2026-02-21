Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

Klaas Lodewyck zal zijn advies aan Remco Evenepoel wel kenbaar maken. De ploegleider raadt zijn renner af om alles of niets te spelen.

Evenepoel moet goed nadenken in de rit naar de Jebel Hafeet. Onderneemt hij een alles-of-nietspoging om alsnog te proberen het tijdsverlies van op de Jebel Mobrah ook in het klassement helemaal goed te maken? Onder andere bij Het Laatste Nieuws raadt Lodewyck hem dat af. De ploegleider denkt dat Remco dan tegen een muur rijdt.

Bij Het Nieuwsblad wordt datzelfde standpunt aangehaald en gaat Lodewyck nog dieper op de situatie in. Hij vindt dus niet dat het algemeen klassement nog een heel erg grote rol moet spelen in het achterhoofd van Evenepoel. Als het van Lodewyck afhangt, gaat Evenepoel vol voor de ritzege en zal de rest zich wel vanzelf uitwijzen.

Redenen voor optimisme bij Evenepoel

Lodewyck ziet ook redenen om aan te nemen waarom een ritzege mogelijk is. In de eerste plaats is de Jebel Hafeet een beklimming die Evenepoel kent, in tegenstelling tot de Jebel Mobrah. Dat maakt een foute indeling van de klim minder waarschijnlijk. Lodewyck denkt ook dat dit een klim is die Evenepoel beter ligt dan die van woensdag.

De uitdaging zit er ook in hoe Evenepoel omgaat met het strakke tempo dat UAE Team Emirates zal opleggen. Dat zal sowieso gebeuren, want Isaac del Toro moet proberen om leider Antonio Tiberi nog te doen kraken. De Mexicaan zal hiervoor zijn ploeg wellicht volledig gebruiken, in de hoop dat hij zelf op het einde het verschil kan maken.

Luistert Evenepoel naar ploegleiding?

Lees ook... Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen›

Het blijft afwachten hoe Evenepoel het precies gaat afwachten, want bij de vorige aankomst bergop had de ploegleiding ook gewaarschuwd om niet te voortvarend te werk te gaan. Dat deed Evenepoel wel, wat hij later moest bekomen. Luistert hij deze keer wel?