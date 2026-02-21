Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Isaac Del Toro zette vandaag de UAE Tour helemaal naar zijn hand. De Mexicaan won de voorlaatste etappe met aankomst op de Jebel Mobrah en kan de eindwinst ruiken. Hij kreeg vooraf ook nog goede raad van ploegmaat Tadej Pogacar.

Del Toro gooide iedereen overboord op de slotklim en kwam solo binnen in de thuiskoers van UAE Team Emirates-XRG. Hij neemt de leiderstrui over van de Italiaan Antonio Tiberi.

Del Toro moet meer in zichzelf geloven

"Op 2,5 km van de finish ging ik volle bak en ik wist dat ik tot de finish pijn moest lijden", vertelde hij achteraf in het flashinterview, geciteerd door In de Leiderstrui. "Deze zege hoort bij de drie mooiste in mijn loopbaan. Winnen in zo'n ploeg voelt heel speciaal voor me en dit is een bevestiging dat ik meer in mijzelf moet geloven."

"Als ik morgen het algemeen klassement win, zal het mijn eerste WorldTour-etappekoers zijn die ik win", voegt hij toe. "Het is heel belangrijk voor me om dat doel te bereiken. Het zou me een andere wielrenner maken, dus ik zal nog meer focus hebben morgen."

Del Toro ging de UAE Tour in met advies van een belangrijke ploegmaat. "Tadej Pogacar vertelde me om te genieten van deze wedstrijd, om proberen te winnen maar nooit om te kijken, wat er ook gebeurt."



Del Toro trekt met 20 seconden bonus op Tiberi richting de slotetappe, die in normale omstandigheden een prooi is voor de sprinters. Zonder ongelukken komt zijn eindzege dus niet meer in gevaar.