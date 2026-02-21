Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

Geen ritwinst in de UAE Tour vandaag voor Remco Evenepoel. Dat was het doel van onze landgenoot, die kraakte op de slotklim en uiteindelijk vijftiende werd op 52 seconden van winnaar Isaac Del Toro. Ploegleider Klaas Lodewyck reageerde nuchter achteraf.

Evenepoel had het seizoen verschroeiend geopend in enkele koersen op Mallorca en in de Ronde van Valencia en zakte met vertrouwen af naar de UAE Tour. Daar zou de tegenstand van een ander niveau zijn.

Evenepoel was op de afspraak in de tijdrit dinsdag en veroverde de leiderstrui, maar kraakte dan woensdag bergop, waardoor de eindzege weg was. Vandaag moest hij lossen op de slotklim, waardoor hij de ritzege mocht vergeten en ook een mooi klassement door de vingers zag glippen.

Evenepoel heeft niet de benen van in Valencia

Klaas Lodewyck deed na de rit een pijnlijke vaststelling voor de micro van VTM Nieuws, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Remco beschikte niet over de benen om mee te doen voor de zege", klonk het. "Hij heeft nochtans een ganse dag gedaan wat hij moest doen. Maar het niveau van deze competitie ligt op dit moment te hoog voor Remco."

De UAE Tour is zo toch wel een teleurstelling. "Dat klopt. Meer valt er op dit moment niet over te zeggen. We stellen vast dat Remco niet de benen heeft van in Valencia."

"Na morgen is het tijd voor een paar dagen rust. Nadien volgt er een stage in Tenerife, om klaar te zijn voor de Ronde van Catalonië", wordt het geweer meteen van schouder veranderd.