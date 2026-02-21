"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

Het is goed dat een toptalent als Paul Magnier probeert te stelen met de ogen. Mathieu van der Poel is zeker iemand waar zo'n aankomend rastalent veel van kan leren.

De jonge Fransman is het nieuwe goudhaantje van Soudal Quick-Step, maar je zult hem geen ophefmakende uitspraken horen doen over pakweg de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Hij heeft geleerd om niets te overhaasten en om alleen aan de start van een koers te komen als hij weet dat hij kan presteren. Dat zou beter zijn voor zijn ontwikkeling.

Een confrontatie met Mathieu van der Poel heeft tot die conclusie geleid. "Mijn tweede plaats in Le Samyn achter Mathieu vorig jaar opende wat dat betreft mijn ogen", zei Magnier aan Wieler Revue. "Hij was daar van een andere planeet ten opzichte van mij. Later gebeurde hetzelfde in de Renewi Tour." Vele anderen maakten hetzelfde mee.

Van der Poel de maatstaf in de klassiekers

Magnier hoeft zich dus totaal niet beschaamd te voelen. Als het de ambitie is om inderdaad in de klassiekers ooit het hoogste na te streven, dan is Van der Poel effectief de maatstaf. "Ik heb nog genoeg tijd om het gat te dichten, maar voorlopig is hij nog een stuk sterker. Hij liet me beseffen dat ik geen stappen mag overslaan in mijn ontwikkeling."

De snelle man van Soudal Quick-Step heeft in ieder geval niets van lof voor de man die niet weg te denken is uit de finales van de Monumenten uit het voorjaar. "Mathieu is een voorbeeld voor me, want hij heeft zoveel klasse", kijkt Magnier op naar de Nederlander van Alpecin-Premier Tech. "Hij is het type renner dat ik wil worden in de toekomst."

Magnier heeft sowieso mooie toekomst

Een vergelijkbaar type renner worden is al moeilijk genoeg. Daar ook evenveel prijzen aan koppelen is dan nog eens de volgende stap. Magnier fixeert best niet te veel op Van der Poel, want sowieso heeft hij een mooie toekomst.