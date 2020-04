Teuns verklaart waarom hij zo'n voorstander is van voorbereidingskoersen op de Tour: "Zonder, dat is niet aan te raden"

Als er dit jaar effectief nog een Ronde van Frankrijk komt, is Dylan Teuns zeker één van de renners om in de gaten te houden nadat hij bij zijn eerste deelname meteen won op La Planche des Belles Filles. De renner van Bahrein-McLaren hoopt wel dat er eerst voorbereidingskoersen komen.

Van 29 augustus tot 20 september zou de Tour dus gereden moeten worden. Een goede periode? "Ik had liever vroeger gehoopt, maar dat zou ook betekenen dat we vroeger kunnen beginnen koersen. Dat ligt niet in handen van de ASO, maar van het virus waarvan we moeten herstellen", geeft Teuns aan in een exclusief gesprek met Wielerkrant.

Het is ook nog de vraag hoe de aanloop naar de Tour er gaat uitzien. "Ik hoop dat er toch een aantal wedstrijden komen voor de Tour, zodat we voorbereidingswedstrijden kunnen rijden. Zonder, dat is niet aan te raden. Ik heb liever een voorbereidingskoers, want er is toch een andere intensiteit in wedstrijden."

Een traditonele voorbereiding zal het waarschijnlijk sowieso niet worden. "Een ideale voorbereiding zou ook een hoogtestage betekenen, maar er zullen natuurlijk maar een paar plekken bereikbaar zijn. Het zal afhangen van hoe toerisme in alle landen op gang komt. Dat belooft ook niet veel goeds."

Een aantal wielercoaches pleiten voor een mindere intensiteit in het begin van de Tour om zo een eventueel gebrek aan wedstrijdritme te compenseren. "Je kunt er misschien een klim uithalen, maar ik weet niet of dat veel zal helpen. Als er gereden gaat worden om te winnen, gaat iedereen toch voluit", besluit Teuns.