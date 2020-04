Tom Boonen helpt coronapatiënten in contact blijven met familie: "Dankbaar voor broodnodig materiaal"

Het contact tussen coronapatiënten en hun familie in woonzorgcentra zorgt dezer dagen voor hevige discussies, maar ook in de ziekenhuizen is dat een probleem. De mensen die daar vertoeven, hebben hun familie ook al enige tijd moeten missen. Tom Boonen probeert hen te helpen.

Gazet van Antwerpen was erbij toen Tom Boonen langs kwam aan het Heilig Hartziekenhuis in Mol. De voormalige wielerkampioen heeft het ziekenhuis een aantal tablets geschonken. Op die manier kunnen de patiënten die op de Covid-afdeling liggen toch ook eens hun familieleden goeiedag zeggen. Dat kan een grote opsteker zijn, want ook de geestelijke toestand van die patiënten is erg belangrijk. Het ziekenhuis kan het initiatief van Boonen dus zeker waarderen. "We zijn dankbaar voor dit materiaal dat we broodnodig hebben", zegt directeur ad interim Ivo Jacobs.