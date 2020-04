UCI heeft nieuwe werelduurrecordpoging van Victor Campenaerts geblokkeerd

In coronatijden is geen enkel wielerevenement toegestaan. Al is het zo dat Victor Campenaerts daar wel een mouw wou aanpassen. Hij wou een nieuwe werelduurrecordpoging ondernemen, geheel volgens de regels van social distancing, maar de UCI stond dat niet toe.

Campenaerts heeft het werelduurrecord natuurlijk al in handen. "Toen tijdens Parijs-Nice duidelijk werd dat veel wedstrijden zouden worden uitgesteld, rijpte het idee om drie weken in quarantaine te gaan op de wielerpiste van Londen voor een nieuwe poging", zegt hij aan Het Nieuwsblad. TIJD WIGGINS KLOPPEN OP ZELFDE PISTE De motivatie hiervoor? "Omdat na mijn werelduurrecord sommige criticasters zegden dat ik het record van Bradley Wiggins enkel had kunnen breken omdat het op grote hoogte was, wou ik zijn afstand nog eens aanscherpen op zeeniveau en op dezelfde piste als die van hem. Mijn ploegbaas Bjarne Riis stond er helemaal achter en we hadden al contact met de eigenaars van de piste." Met alle maatregelen in verband met het coronavirus zou ook rekening gehouden worden. "Alles zou volgens de regels van social distancing gebeuren, maar tien dagen na onze aanvraag gaf UCI geen groen licht. De reden? Mijn poging zou niet goed zijn voor het imago van de wielersport."