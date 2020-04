Renners van Jumbo-Visma moesten minuut toegeven op andere sporter: "Communicatie verliep niet altijd even goed"

Bij Jumbo-Visma proberen ze wat meer hun draai te vinden in het virtuele gebeuren. Dat verloopt niet altijd van een leien dakje. Vrijdag maakte een selectie van de ploeg met voetbalclub Ajax een tocht op Zwift. Het moest een groepstocht worden, maar dat draaide anders uit.

Een aantal wielrenners van Jumbo-Visma en enkele voetballers van Ajax die een gezamenlijke - maar wel ieder van thuis uit - tocht maken: dat was het idee. Middenvelder Carel Eiting van Ajax was echter veel rapper klaar dan de rest met zijn tocht. Pas meer dan een minuut later bereikte de volgende deelnemer de aankomst.

Van positie twee tot positie zes waren het wel allemaal renners van Jumbo-Visma. Eenkhoorn, Gesink, Van Veenendaal, Kruijsink en Schoenmaker: in die volgorde bereikten ze dus de finish. Maar dus allemaal ver na 'winnaar' Eiting.

GEEN WEDSTRIJDELEMENT VOORZIEN

"Eigenlijk was het niet de bedoeling dat er een wedstrijdelement aan de tocht zou vastzitten. Dan zou de uitslag er wel iets anders hebben uitgezien. We wilden telkens een paar rondjes sprinten en dan weer bij elkaar komen. Maar de communicatie verliep niet altijd even goed", legde ploegleider Grischa Niermann uit aan de NOS.

Waardoor er in het laatste deel van de virtuele rit een vreemde situatie ontstond. "De laatste twee rondjes wilden we wel even koersen. Eiting lag op dat moment al een stuk voorop en kwam dus als 1ste over de streep."