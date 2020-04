Michel Wuyts heeft veel lof voor Spanjaard: "Toen noemden ze hem al de onklopbare"

Vandaag is de verjaardag van Alejandro Valverde. De Spanjaard van Movistar wordt 40 jaar oud. De renner gaat al een lange tijd mee in het peloton, maar toch is hij nog steeds één de sterren.

Ook op jonge leeftijd won Alejandro Valverde veel wedstrijden. "Bij de jeugd noemden ze hem zelfs "El Imbatido", de onklopbare", aldus Michel Wuyts over Valverde bij Sporza. "De ouders van andere kinderen belden naar de ouders van Valverde om te vragen aan welke wedstrijden Valverde ging deelnemen. Zo konden de andere renners een andere wedstrijd kiezen." Valverde is al jaren een leider in het peloton. Ook bij zijn eigen ploeg heeft hij veel dingen voor het zeggen. "Er kwamen al veel talentvolle renners naar de ploeg zoals Quintana en Landa, maar ze moesten telkens rekening houden met Valverde bij een grote ronde", legt Wuyts uit.