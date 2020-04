Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen beslissing genomen over de sportwedstrijden: "Volgende week komt meer uitleg"

Gisteren zat de Nationale Veiligheidsraad samen om te praten over welke maatregelen nog genomen zullen worden na 3 mei. Over sportwedstrijden is er echter nog geen beslissing gevallen.

Het coronavirus is aan het afvlakken in ons land, maar toch is het nog niet helemaal verdwenen. Daardoor heeft de Nationale Veiligheidsraad een exitstrategie gepland vanaf 4 mei. Er was goed nieuws voor de bedrijven en de winkels.

Voor de sportwedstrijden was er echter nog geen nieuws. Sophie Wilmès, de premier van ons land, gaf aan dat er volgende week over gesproken worden zal worden, want er is nog niets beslist. We weten dus nog niet of bijvoorbeeld het BK wielrennen zou kunnen doorgaan.