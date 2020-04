Remco Evenepoel reed tijdens zijn training langs een opvallende plaats: "Die jaren hebben mij zelfs mentaal een beetje gebroken"

Remco Evenepoel heeft er een mooie training opzitten. De Jonge Belg reed langs enkele mooie plekken in Brussel waar hij enkele anekdotes over te vertellen had. Ook Neerpede, waar hij even bij Anderlecht heeft gespeeld, kwam even aan bod.

Evenepoel stond even stil in het warandepark. Het park heeft voor hem namelijk een speciale betekenis. "Hier heb ik Oumi gevraagd of ze mijn vriendin wilde worden. Het is zo'n 2,5 jaar geleden, maar het blijft hier enorm speciaal", aldus Evenepoel in een filmpje op zijn Facebookpagina. Ook Neerpede kwam aan bod. Daar heeft Evenepoel een periode bij Anderlecht gevoetbald. "De laatste jaren waren de moeilijkste. Die jaren hebben mij zelfs mentaal een beetje gebroken. Toch heeft het mij sterker gemaakt."