Throwback naar 2019: Opnieuw een overwinning voor Geoghegan Hart in de Ronde van de Alpen

Vorig jaar stond opnieuw een rit in de Ronde van de Alpen op het programma. Net zoals in de eerste rit was Tao Geoghegan Hart ook in de vierde etappe de sterkste. Hij won voor Vincenzo Nibali en Rafal Majka.

De vierde rit was er één voor de echter klimmers, want de renners moesten over de Forcella di Brez en de Passo Predaia. De grote kanonnen wilden zich tonen, maar het was toch een jonge Brit die naar de ritzege reed. Het was een spannende strijd tussen Nibali, Majka, Sivakov en Tao Geoghegan Hart, maar het was de laatstgenoemde die de zege kon binnenhalen. Sivakov bleef wel de leider met een kleine halve minuut voorsprong op Tao Geoghegan Hart.