Zwitser pakt zijn tweede overwinning in Digital Swiss 5 na knappe comeback, twee Belgen in de top 10

Stefan Küng is er opnieuw in geslaagd om een rit te winnen in de Digital Swiss 5. Toch zag het er lang naar uit dat Michael Matthews de rit ging winnen, maar Küng reed een ijzersterk slot.

Matthews reed al vanaf het begin op kop en hij leek ook lang op weg om een rit binnen te halen. Toch werd hij niet de tweede renner van Team Sunweb die een rit zou binnenhalen, want Küng kwam in de slotfase nog terug. In de laatste kilometer ging de Zwitser erop en erover en Matthews kon het tempo niet meer volgen. Daardoor haalt Stefan Küng zijn tweede overwinning binnen in deze Digital Swiss 5. Greg Van Avermaet werd vierde en Nathan Van Hooydonck, ploegmaat van Van Avermaet bij het geplaagde Team CCC, eindigde op de tiende plaats.