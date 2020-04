Alejandro Valverde heeft wat aan te merken op nieuwe UCI-kalender: "Ronde van Vlaanderen rijden wordt moeilijk"

Er moeten nog behoorlijk wat gaten ingevuld worden, maar op de nieuwe kalender van de UCI is toch al min of meer duidelijk wanneer de grote ronden moeten doorgaan. Die zouden overigens zoals anders drie weken duren en dat had Valverde liever anders gezien.

"Het is een heel speciaal jaar. Ik denk dat het geen zin heeft om de grote rondes drie weken te laten duren, want daardoor zullen we heel diep in het seizoen blijven koersen. Twee weken koers is meer dan voldoende voor de fans om te genieten van een grote ronde", meent Valverde in een gesprek met Marca. Het effect op het klassement zou volgens hem ook meevallen. "Als je een grote ronde houdt van twee weken, zullen de toprenners nog altijd komen bovendrijven." De UCI heeft die redenering echter niet gevolgd. 'Uiteindelijk hebben ze er anders over beslist en dat moeten we aanvaarden." Valverde heeft voor zichzelf uitgemaakt welke wedstrijden hij dit jaar nog wil rijden. "De Tour, het WK en de Vuelta. De Ronde van Vlaanderen rijden wordt moeilijk en Parijs-Roubaix onmogelijk. In Milaan-Sanremo bestaat er wel een kans dat ik erbij zal zijn."