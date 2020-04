Dan toch! Remco Evenepoel verrast iedereen en rijdt alsnog 50 keer de Muur van Geraardsbergen op

De Muur van Geraardsbergen. Aantrekkingsoord voor wielertoeristen en ook voor Remco Evenepoel. Het moest en zou één van zijn challenges worden. Evenepoel had eerder een tocht over de Muur aangekondigd, maar die moest afgeblazen worden. Hij heeft er zich nu toch aan gewaagd.

Evenepoel vreesde dat zijn fietstocht langs de Kapelmuur te veel volk zou lokken en dat zou dan weer geen goed signaal zijn met betrekking tot de strijd tegen corona die in de hele wereld geleverd wordt. Evenepoel reed dan zondag maar zijn eigen Luik-Bastenaken-Luik. In alle stilte begaf hij zich vandaag met de fiets dan toch richting Geraardsbergen.

Het werd weer een ferme onderneming. Evenepoel stippelde een plaatselijk rondje uit dat hem telkens weer aan de voet van de Vesten bracht. In totaal zat hij acht uur op de fiets. De renner van Deceuninck-Quick.Step vertrok 's ochtends en was iets na de klok van drie in de namiddag klaar.

Hij had bijna 217 kilometer afgelegd en vooral... vijftig(!) keer de Muur van Geraardsbergen op gereden. De beloning van mama Agna was dit keer een rijsttaartje.