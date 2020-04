Interfederale Coördinatiecel distantieert zich van tijdrit waarvoor Campenaerts en Lamaert al hadden toegezegd

Omdat het voor tal van wielrenner snakken is naar eens een wedstrijdje, hadden 'De Gentsche Wielerterroristen' een tijdrit uitgestippeld die op 1 mei zou doorgaan. Renners zouden zelf hun prestaites op Strava moeten zetten. De wielerfederaties zijn er niet over te spreken.

Renners als Victor Campenaerts en Yves Lampaert hadden al beloofd om mee te nemen. De Interfedrale Coördinatiecel, waar leden in zitten van de Belgische, Vlaamse en Waalse wielerbond, is echter geen fan van het initiatief. "We wijzen er op dat elke vorm van wielerwedstrijden verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname."

Moest dat nog iets aan de verbeelding over laten, wordt er ook een formeel standpunt ingenomen. "De Interfederale Coördinatiecel distancieert zich dan ook van de aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei."

WACHTEN OP VEILIGHEIDSRAAD

Voor verdere besluiten over het koersgebeuren wachten de federaties op de beslissingen van de Veiligheidsraad. "Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder over de competities werd genomen - alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden. Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot die datum van kracht."