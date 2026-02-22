"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

Tadej Pogacar is de absolute winnaar in het wielrennen. Toch denkt Philippe Gilbert dat zijn ploeg dit jaar wel eens zou durven ingrijpen in zijn programma.

Pogacar geen topfavoriet voor Parijs-Roubaix

Voor Tadej Pogacar maakt het allemaal niet uit. Wat hij ook op zijn programma zet en waar hij ook aan de start komt, de Sloveen doet overal volop mee voor de overwinning.

Dat geldt ook voor een koers als Parijs-Roubaix. Pogacar komt er met volle verwachtingen aan de start en durft daarbij heel diep gaan om de overwinning te pakken. Soms wel eens te diep en roekeloos.

“Maar ik wil het nog eens zien als we straks een editie met slecht weer krijgen in Roubaix”, maakt Philippe Gilbert in Het Nieuwsblad een opvallende opmerking. “Vorig jaar was een snelle editie, met goed weer. Dan kan er net iets meer.”

Grijpt Team UAE in?

De ex-renner denkt dat als het dit jaar fors zou regenen er wel eens ingegrepen kan worden door de ploeg van de Sloveen. “Dan zal Gianetti ook tweemaal nadenken. Hij zal niet zeggen dat Pogacar niet mag starten, maar zijn boodschap zal toch wat genuanceerder zijn: ‘Tadej, we zijn hier voor u. We geloven in u. Maar vergeet niet: we rekenen vooral op u in juli.’”

Gilbert ziet Pogacar dan ook niet als topfavoriet voor Roubaix. “En dan mag je nog Pogacar heten, ergens zit dat toch in je hoofd. Daarom zal hij voor mij nooit de favoriet zijn in Roubaix. Komt Van der Poel in een bocht en het is ‘vallen of winnen’, hij zal altijd veel meer risico kunnen nemen”, besluit Gilbert.