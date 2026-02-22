🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

Zit Mathieu van der Poel met een geheime doelstelling in het hoofd in 2026? Op basis van nieuwe beelden valt het niet uit te sluiten.

Voor het bestaan van deze beelden mogen we Freddy Ovett, de vaste trainingspartner van Van der Poel in Spanje, bedanken. Ovett heeft nieuwe beelden van Van der Poel op Instagram geplaatst. "Je maat vraagt je om zijn Speedmax tijdritpositie te filmen", onthult Ovett wat nu juist de aanleiding was tot het maken van deze beelden.

We zien Van der Poel dus trainen op zijn tijdritfiets. Hij heeft niet de gewoonte om dat heel vaak te doen. Zijn ploeg heeft er de voorbije seizoenen bij Van der Poel bij momenten wel op aangedrongen om vaker aan het tijdrijden te sleutelen. Hij heeft al bewezen dat dit wel iets is wat hij goed kan, met een zesde plaats in de tijdrit van de Dauphiné.

Van der Poel gaat stevig vooruit

Mogelijk zet Van der Poel er zijn zinnen op om dit jaar nog een stap vooruit te zetten in het tijdrijden. Op de beelden die we zien, gaat het in elk geval snel genoeg. Akkoord: Van der Poel rijdt op wegen in een dalende lijn. Dan nog gaat het stevig vooruit: de snelheden van Van der Poel schommelen tussen de 65 kilometer en de 70 kilometer per uur.

Het vermogen dat Van der Poel produceert komt ook in beeld in de video. Dat loopt sterker uiteen. Het minimum lag iets onder de 400 watts, maar op bepaalde momenten haalt Van der Poel toch ruim meer dan 700 watts. Er zit zeker al opnieuw heel wat snedigheid in de benen waar Van der Poel tijdens het wegseizoen mee kan uitpakken.



Uitkijken naar beslissing over Omloop

Ondertussen wachten we ook op een definitieve beslissing over een eventuele deelname van Van der Poel aan de Omloop. Het zou kunnen dat de Nederlander volgende zaterdag aan zijn wegseizoen begint, maar daar bestaat nog geen zekerheid over.