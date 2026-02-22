"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

Decathlon CMA CGM was heel aanwezig bij de seizoensstart. Toch loopt het voor de Franse ploeg bijlange niet op wieltjes.

Kooij, Benoot en Ghys lange tijd out

Decathlon CMA CGM pakte dit voorjaar al uit met enkele heel mooie overwinningen, maar wat we vooral onthouden is dat mannen als Olav Kooij, Tiesj Benoot en nu ook Robbe Ghys voor lange tijd afwezig zijn.

“We zijn met 30 renners in de ploeg en in een carrière van 10 à 15 jaar krijgt iedereen zijn deel van de pech te slikken, maar het is inderdaad veel in één keer. De renners waar we het meest van verwacht hadden in het voorjaar, zijn out”, zegt Oliver Naesen bij Sporza.

De verwachtingen waren vooral heel erg groot bij Tiesj Benoot. Hij komt met een nieuwe rol bij de ploeg, maar mist het hele voorjaar. Ook Olav Kooij is lange tijd out.

De Nederlandse sprinter sukkelt met een virus. Het is nog niet duidelijk hoelang hij afwezig zal zijn. “Ik had heel veel zin om met hem de sprintklassiekers te doen en om hem naar de finish te gidsen”, gaat Naesen verder.

Planning Decathlon CMA CGM stevig door elkaar geschud

En zo verschuift de druk opnieuw voor onze landgenoot. “Met Tiesj wilde ik er staan in de zwaardere klassiekers. Vorig jaar lag die druk op mijn schouders, maar ik merk dat het moeilijker wordt om een uitslag te rijden. Nu moet ik dan mee de meubelen redden. Afwachten wat dat geeft.”





Er is al heel veel geschoven met de planning, maar voor Naesen blijft het redelijk hetzelfde. “Die mannen moeten vervangen worden en dat verandert veel, maar voor mij persoonlijk niet echt”, besluit onze landgenoot.