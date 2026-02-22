"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

Het 'echte' wielervoorjaar staat voor de deur. En dan is het uiteraard uitkijken wat Wout van Aert kan betekenen tegen de grote kleppers Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Kan Van Aert Pogacar en Van der Poel kloppen in het voorjaar?

Het zou goed kunnen dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar het wielervoorjaar opnieuw met drie lengtes voorsprong domineren. Stiekem hopen we natuurlijk dat Wout van Aert veel tegen hen kan inbrengen en een Monument kan winnen.

In De Zondag bliktegen Greg Van Avermaet (40) en Nathan Van Hooydonck (30) vooruit op wat er allemaal te beleven valt. Zo is Van Hooydonck overtuigt dat Pogacar de Ronde van Vlaanderen zal winnen.

“Op zo’n zwaar parcours zal Pogacar gewoon opnieuw de sterkste zijn”, klinkt het. Parijs-Roubaix wordt veel moeilijker voor de Sloveen. “Daar kan hij zijn vermogen per kilo lichaamsgewicht minder uitspelen tegenover zwaardere renners als Van der Poel, Van Aert en Pedersen.”

Slecht weer als hulp voor Van Aert?

Maar in ons land hopen we vooral dat Wout van Aert de Nederlander en de Sloveen kan kloppen in een grote klassieker of Monument. Een sleutel daarbij zou wel eens slecht weer kunnen zijn. “Het zou voor hem geen nadeel zijn, want het bot de explosiviteit en frisheid van die twee af”, aldus Van Avermaet.

Van Hooydonck mikt op een zware finale met een kleine kopgroep. “De omstandigheden mogen dan gerust grimmig zijn. Daar kan hij goed tegen. Zo heeft hij de E3 eens gewonnen en zo heeft hij Gent-Wevelgem eens aan ploegmaat Laporte weggegeven.”



“Hij moet vooral focussen op zichzelf en hopen dat alles eens in de juiste plooi valt. Winst in de Ronde en Roubaix behoort tot de mogelijkheden, maar het wordt er niet makkelijker op”, besluit Van Avermaet.