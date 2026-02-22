Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Heuglijk nieuws voor Ruben Van Gucht: hij wordt voor de tweede keer vader. Zijn vriendin Charlotte Van Looy heeft haar zwangerschap aangekondigd.

Dat heeft Charlotte gedaan op haar eigen Instagrampagina. Charlotte deed dit door het plaatsen van een foto van de drie honden van Ruben. "Drie zusjes klaar om vanaf de zomer hun Rhodesian Ridgeback-duty als leeuwenjager te parkeren, en om onze kleine leeuwin met al hun liefde te beschermen. De roedel is compleet. De cirkel is rond."

Charlotte laat weten dat zowel voor haar als voor Ruben de gezondheid van hun dochter de hoogste prioriteit zal genieten. De wielercommentator heeft reeds een zoon, Mondo, uit zijn huwelijk met voormalig hoogspringster Blanka Vlasic. Onlangs deden geruchten de ronde over een scheiding tussen die twee, maar Van Gucht ontkende dit.

Bezegeling van liefde tussen Ruben en Charlotte

In elk geval is het geen geheim dat hij zowel in Kroatië als in België een relationeel leven leidt. Charlotte Van Looy is zijn vriendin in België en maakt meteen duidelijk dat zij en Ruben er geen behoefte aan hebben om hun levenswijze te verdedigen. "Aan alle media en journalisten allerhande: et alors? Een bezegeling van jarenlange liefde behoeft geen verdere uitleg noch verantwoording."

Haar boodschap is dan ook niet mis te verstaan. "Gelieve dan ook voor één keer onze tot in den treure herhaalde, ongetwijfeld afgezaagde maar daarom niet minder gemeende "GEEN COMMENTAAR" te respecteren én te aanvaarden." Voorts laat ze ook weten dat negatieve reacties op haar sociale media verwijderd worden.

Felicitaties voor Van Gucht en vriendin



Charlotte en Ruben krijgen alvast veel felicitaties, onder andere van Valeska Van den Broecke, de echtgenote van Niels Albert. "Proficiat! Geniet ervan", klinkt het. "Lang leve het leven", rondt Charlotte af met een mooie opvatting.