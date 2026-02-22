Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heuglijk nieuws voor Ruben Van Gucht: hij wordt voor de tweede keer vader. Zijn vriendin Charlotte Van Looy heeft haar zwangerschap aangekondigd.

Dat heeft Charlotte gedaan op haar eigen Instagrampagina. Charlotte deed dit door het plaatsen van een foto van de drie honden van Ruben. "Drie zusjes klaar om vanaf de zomer hun Rhodesian Ridgeback-duty als leeuwenjager te parkeren, en om onze kleine leeuwin met al hun liefde te beschermen. De roedel is compleet. De cirkel is rond."

Charlotte laat weten dat zowel voor haar als voor Ruben de gezondheid van hun dochter de hoogste prioriteit zal genieten. De wielercommentator heeft reeds een zoon, Mondo, uit zijn huwelijk met voormalig hoogspringster Blanka Vlasic. Onlangs deden geruchten de ronde over een scheiding tussen die twee, maar Van Gucht ontkende dit.

Bezegeling van liefde tussen Ruben en Charlotte

In elk geval is het geen geheim dat hij zowel in Kroatië als in België een relationeel leven leidt. Charlotte Van Looy is zijn vriendin in België en maakt meteen duidelijk dat zij en Ruben er geen behoefte aan hebben om hun levenswijze te verdedigen. "Aan alle media en journalisten allerhande: et alors? Een bezegeling van jarenlange liefde behoeft geen verdere uitleg noch verantwoording."

Haar boodschap is dan ook niet mis te verstaan. "Gelieve dan ook voor één keer onze tot in den treure herhaalde, ongetwijfeld afgezaagde maar daarom niet minder gemeende "GEEN COMMENTAAR" te respecteren én te aanvaarden." Voorts laat ze ook weten dat negatieve reacties op haar sociale media verwijderd worden.

Felicitaties voor Van Gucht en vriendin


Charlotte en Ruben krijgen alvast veel felicitaties, onder andere van Valeska Van den Broecke, de echtgenote van Niels Albert. "Proficiat! Geniet ervan", klinkt het. "Lang leve het leven", rondt Charlotte af met een mooie opvatting. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

16:45
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

16:30
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

16:00
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

14:00
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

13:30
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

13:00
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

12:30
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

12:00
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

11:00
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

10:00
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

09:00
Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

08:30
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

08:00
Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

07:30
"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

07:00
Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

21:30
Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

20:30
Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

20:00
Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

19:00
Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

18:30
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

18:00
Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

17:00
Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

21/02
Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

21/02
Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

21/02
UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

21/02
Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

21/02
Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

21/02
"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

21/02
De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

21/02
Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

21/02
Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

21/02
Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

21/02
Visma-Lease a Bike afgetroefd door Belgische wielrenner: dit is er aan de hand geweest

Visma-Lease a Bike afgetroefd door Belgische wielrenner: dit is er aan de hand geweest

21/02
🎥 Evenepoel toont revanchegevoelens: vijfde rit in UAE Tour niet helemaal verlopen zoals verwacht

🎥 Evenepoel toont revanchegevoelens: vijfde rit in UAE Tour niet helemaal verlopen zoals verwacht

21/02
Spierschade oorzaak van krampen? Remco Evenepoel verdedigt zijn keuze

Spierschade oorzaak van krampen? Remco Evenepoel verdedigt zijn keuze

21/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jasper Stuyven Tadej Pogacar Wout Van Aert Jonathan Milan Tiesj Benoot Philippe Gilbert Oliver Naesen Filippo Ganna Christophe Laporte Klaas Lodewyck Marc Sergeant Mads Pedersen Antonio Tiberi Jordi Meeus Yves Lampaert Pauline Ferrand-Prévot Dylan Van Baarle Quinten Hermans

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved