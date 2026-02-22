Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Tadej Pogacar is de man van het huidige wielrennen. Toch moet hij op één wereldranglijst zijn aartsrivaal Jonas Vingegaard laten voor gaan.

Het is eenzaam aan de top voor Tadej Pogacar. De Sloveen staat ongenaakbaar op nummer één op de wereldranglijst van de UCI. Al houdt de wielerbond ook thema-klassementen bij.

Vingegaard beste in Stage Races

En op één daarvan moet Pogacar zowaar Jonas Vingegaard laten voorgaan. De Deen is immers de beste als het gaat om de UCI World Ranking Stage Races.

Dit gaat over verzamelde punten in enkel en alleen etappekoersen. Vingegaard verzamelde daarin 5.944,14 punten, terwijl Pogacar er slechts 4.955 achter zijn naam heeft staan.

Toch kan je daaruit niet concluderen dat de Deen de betere ronderenner van de twee is. De uitleg is te vinden in het programma van beide tenoren vorig jaar.

Slechts één grote ronde voor Pogacar

Vingegaard reed vorig jaar de Tour de France en de Vuelta. Pogacar was enkel in de Ronde van Frankrijk van de partij en kon zo dus een pak minder punten sprokkelen.



Lees ook... Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour›

Al zal Pogacar wel niet wakker liggen van dat specifieke klassement. Maar de Sloveen kan dit jaar een gooi doen om ook die ranking naar zijn hand te zetten.