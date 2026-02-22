"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

De Olympische Winterspelen lopen vandaag op hun einde. De volgende editie zal misschien wel met veldrijden op het programma zijn.

Wordt veldrijden een olympische sport?

De kans dat het veldrijden in 2030 zijn intrede maakt op de Winterspelen is bijzonder groot. De primeur zou dan bij de volgende editie in Frankrijk gereden worden. Deze zomer moet daarover duidelijkheid komen.

Een spektakelstuk zou het worden, met heel veel wereldwijde aandacht. Niet alleen van de renners, maar ook van de supporters en de wielerwereld op zich tot ver daarbuiten. Baloise-Het Poetsbureau Lions-ploegbaas Sven Nys ziet dat helemaal zitten, zo vertelde hij in Studio Olimpico op de NOS in Nederland.

“Veldrijden is een wintersport. We beoefenen het van september tot en met februari, pakweg dezelfde periode als het schaatsen. En wij kunnen perfect wedstrijden op sneeuw en ijs afwerken”, vertelt onze landgenoot.

Gigantische duw in de rug

Volgens Nys zou dit het veldrijden een gigantische boost geven. “Er zijn heel veel federaties die financiële middelen uit de sport hebben gehaald toen mountainbiken een olympische sport is geworden.”



Dat zou nu ook bij het veldrijden kunnen gebeuren en de sport ten goede komen. “Als het olympisch zou worden, gaan federaties weer investeren. En dan worden we een grotere en internationalere sport, terwijl we nu meer gefocust zijn op Nederland, België, Frankrijk en misschien Italië.”