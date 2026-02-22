"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

Het nieuwe wielerjaar is goed op gang getrokken. Ook Team Flanders-Baloise liet zich al hier en daar opmerken, maar er hangen donkere wolken boven de ploeg.

Stopt Team Flanders-Baloise na dit seizoen?

Team Flanders-Baloise moet het vanaf volgend jaar stellen zonder de financiële input van de Vlaamse regering. De zoektocht naar vers kapitaal loopt echter niet zo vlot.

En dat zou wel eens kunnen betekenen dat de ploeg volgend jaar uit het peloton verdwijnt, zo werd de voorbije maanden al duidelijk. Nochtans heeft de ploeg een specifieke doelstelling.

“Ze hebben al een koers gewonnen dit jaar, met Tom Crabbe. Dat is een geweldig begin en ook hoopgevend”, zegt Marc Sergeant in de Wielerspecial van Het Nieuwsblad.

Al is de toekomst bedreigd. “Het zou het laatste jaar van de ploeg kunnen zijn, wat jammer is. Het zou pijnlijk zijn voor de Belgische wielerwereld mocht deze kweekvijver wegvallen.”

Renners naar Alpecin-Premier Tech

De ploeg heeft echter al bewezen zijn nut te hebben in het wereldje. Grote ploegen hebben al geprofiteerd van het werk dat daar geleverd werd.





“Hun doelstelling is zich in de kijker rijden. Lindsay De Vylder en Jonas Geens fladderden naar Alpecin-Premier Tech. Hopelijk zien we na dit seizoen weer een paar renners vertrekken”, besluit Sergeant.