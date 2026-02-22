🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage
Foto: © photonews

Remco Evenepoel wilde zich op de laatste dag van de UAE Tour absoluut nog eens laten zien. Milan pakte echter de laatste ritzege en Del Toro de eindzege.

Wie een saaie slotrit verwacht had waarin Evenepoel zich er zomaar bij neerlegde om op de tiende stek te eindigen in het klassement, was er meteen aan voor de moeite. Hij viel meteen aan nadat de vlag wapperde. Onder andere Tejada en zelfs leider Del Toro reageerden uiteindelijk. Niemand wou een straf nummer van Evenepoel riskeren.

De verwachting was wel degelijk dat het een sprintersrit zou worden, maar dat betekent dus niet dat de klassementsmannen zomaar op hun lauweren konden rusten. Evenepoel kwam nog met een tweede aanval op de proppen en ook zijn landgenoot Van Eetvelt wilde wel gerust meespringen in de vlucht. Het was geen van beiden gegund.

Evenepoel kan wel terugblikken op stevige cijfers die zijn knallende start van de rit onderstrepen. Het waren echter Thornley, Hoole, Caudell, Milesi en Mikutis die de goede ontsnapping vormden. Dit was een vlucht waar de sprintersploegen wel vrede mee hadden. Toch was het niet meteen een sinecure om de beperkte kloof goed te maken.

Tot op twee kilometer van het einde bleven de vluchters zich dapper verweren, maar dan was het toch einde verhaal voor hen. In de massasprint was het vanuit Belgisch standpunt vooral uitkijken naar Gerben Thijssen van Alpecin-Premier Tech. Hij geraakte echter niet verder dan een zevende stek. Jonathan Milan was voor de derde keer in de UAE Tour de snelste.

Lees ook... "Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

De Italiaan van Lidl-Trek wist de Noor Blikra en de Australiër Welsford af te houden na een slotetappe van 149 kilometer. Isaac del Toro is zeker van de eindzege: niet onbelangrijk als je voor een ploeg uit de Emiraten rijdt. Evenepoel moet zich nu richten op zijn hoogtestage. 

Remco Evenepoel

