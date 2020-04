Niet alles te wijten aan corona: weinig kans dat ploeg van Van Avermaet dit nog te boven komt

In verschillende landen voert de overheid maatregelen in om de bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke periode. De gezonde bedrijven ook na corona gezond houden, dat is de insteek. Maar wat met de organisaties die het al moeilijk hadden, zoals CCC?

Voor hen is het nu al helemaal alle hens aan dek. Weinig kans dus dat CCC na deze crisis nog als sponsor in de wielerwereld fungeert. Enkele dagen geleden geraakte al bekend dat er gewerkt wordt aan een noodplan en in het eerste kwartaal van 2020 een nettoverlies leed van 75 miljoen euro. OOK VORIG JAAR AL VERLIES Daarom ook dat er wordt aan gedacht om de sponsoring voor de wielerploeg - maar ook voor de basketploeg in Polen - stop te zetten. Uit een grondige blik op de cijfers van CCC blijkt dat het al langer slecht gaat. Zo leed de schoenenfabrikant vorig jaar in het eerste kwartaal ook al 33,5 miljoen euro verlies. Nu gaat daar nog eens zeven procent af. Er werd reeds bezuinigd in de sportsponsoring en dat zal enkel nog meer het geval worden. Corona zal uiteraard pijn doen, maar het is niet enkel daar dat het probleem ligt. Wat de situatie er uiteraard niet simpeler op maakt voor Van Avermaet & co.