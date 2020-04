Opnieuw kondigt uitdager van Campenaerts zich aan: "Victor heeft lat op absurd hoog niveau gelegd"

Wanneer er straks weer evenementen georganiseerd mogen worden, komt het werelduurrecord van Victor Campenaerts mogelijk onder vuur te liggen. Kai Reus heeft al aangekondigd dat hij het record wil aanvallen. Ook Filippo Ganna overweegt het.

Als tijdrijder en viervoudig wereldkampioen achtervolging zou Ganna wel een gevaarlijke klant kunnen zijn. "Ik krijg vaak de vraag of ik niet eens een werelduurrecordpoging zou ondernemen. Tijdens deze quarantaine heb ik daar al geregeld aan gedacht", verklapt de Italiaan aan Tuttobiciweb.

Ganna heeft er zeker geen schrik van, al is de opdracht niet min. "Ik zou graag eens een poging doen, ook al is dat niet vanzelfsprekend. Met 55,089 km heeft Victor Campenaerts de lat op een absurd hoog niveau gelegd. Maar uitdagingen zijn er om aan te gaan en records moeten gebroken worden."

Het is nu uitkijken wat ze er bij Ineos over denken. "Als er meer duidelijkheid is over welke koersen we dit jaar nog kunnen rijden, zal ik het de ploeg voorstellen. En als er tijd voor is, waarom zou ik het dan niet proberen?"