Opvallend nieuws uit Colombia: winnaar van de Tour mag buiten trainen, maar Nairo Quintana moet binnen blijven

Ook in de Colombia zorgt het coronavirus voor heel wat problemen. Heel het land is in lockdown en daardoor kunnen de klimmers zoals Bernal en Quintana niet trainen. Toch is er voor onder meer Bernal een oplossing gevonden.

Bernal woont in Zipaquira en de burgemeester van de stad heeft besloten dat alle renners die in de stad wonen buiten mogen trainen tussen 5u en 8u in de ochtend. Ze moeten wel binnen de stadsgrenzen blijven. Nairo Quintana en Rigoberto Uran moeten voorlopig wel binnen blijven. Volgens Het Laatste Nieuws hebben de gemeentelijke besturen daar nog geen beslissing genomen. Zij trainen binnen op de rollen.