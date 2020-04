Stefan Küng maakte indruk in de Digital Swiss 5, maar wie is "King Küng"?

De voorbije dagen stond de Digital Swiss 5 op het programma. Er waren heel wat revelaties tijdens deze virtuele Ronde van Zwitserland, maar Stefan Küng maakte misschien wel het meeste indruk.

Stefan Küng rijdt al enkele jaren rond in het peloton. De Zwitserse hardrijder heeft ook al enkele mooie overwinningen binnengehaald in zijn carrière. Zo was hij al goed voor drie ritzeges in de Ronde van Romandië en twee zeges in de BinckBank Tour.

Sinds 2019 rijdt "King Küng" voor Groupama - FDJ en die keuze lijkt goed uit te pakken. Vorig seizoen werd hij namelijk derde op het WK en tiende op het WK tijdrijden. Dit seizoen lijkt helemaal te ontbolsteren op meerdere vlakken. Naast de twee zeges in de Digital Swiss 5, reed hij ook een heel sterke Omloop. Hij eindigde op de negende plaats.

Aangezien hij een hardrijder is uit Zwitserland en ook nog eens goed kan tijdrijden, wordt uiteraard de vergelijking gemaakt met Fabian Cancellara. Het is misschien nog wat vroeg om deze twee renners in één adem te noemen, maar dat Küng een echte ster kan worden als hij zich zo verder ontwikkelt, staat buiten kijf.