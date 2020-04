Steven Kruiswijk zag ploegmaat eerst niet graag komen: "Laat hem lekker bij Sunweb!"

Steven Kruiswijk doet het de laatste jaren uitstekend bij Jumbo-Visma. De Nederlandse klimmer eindigde vorig zelfs op de derde plaats in de Tour de France. Dit jaar heeft hij zich nog niet echt kunnen tonen door het coronavirus.

In het tussenseizoen was Steven Kruiswijk niet echt tevreden. Jumbo-Visma haalde namelijk Tom Dumoulin binnen, maar de Nederlandse ploeg had met Roglic en Kruiswijk al twee kopmannen in haar rangen.

De klimmer zag de transfer van Dumoulin dan ook niet echt zitten, want zijn landgenoot werd extra concurrentie. Bij de podcast In het wiel vertelde Kruiswijk dat het niet moest voor hem. "“Ik dacht eerst: laat hem lekker bij Sunweb", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.