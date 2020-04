Wereldkampioene pleit voor realisme in afwachting van kalender: "De gezondheid gaat voor"

Uiterlijk 15 mei gaat de UCI naar buiten komen met een volledige kalender voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. De vakbond voor het vrouwenwielrennen waarschuwt wel dat het een kladversie zal zijn en er nadien nog één en ander kan veranderen.

Eerder schreef The Cyclists' Alliance al een brief naar de UCI met een vraag naar de nodige betrokkenheid met het oog op het vastleggen van een kalender. Annemiek van Vleuten had het in andere berichten over een 'gemiste kans' voor de UCI. Die ging nadien wel meer werk maken van de kalender.

Al zal het er dus eentje zijn waarbij voorbehoud dient aangetekend te worden. Wielerkrant vroeg de wereldkampioene wat zij daarvan denkt. "Het is al heel erg goed dat we een kalender gaan hebben. Dat is leuk. Het is de gezondheidssituatie die alles gaat bepalen, niet iets anders. Ik vind niet dat we veel te eisen hebben."

Het is niet verkeerd om even te wachten

Een afwachtende houding is in deze dus niet noodzakelijk een verkeerde aanpak. "Het is niet verkeerd om even te wachten. Er is nog zoveel onzeker. Het is afwachten of we een beetje een kalender gaan krijgen, maar de gezondheid gaat voor", besluit de renster van Mitchelton-Scott.