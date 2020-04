Mathew Hayman laat zich uit over de virtuele wedstrijden: "Geen toeval dat de tijdrijders naar voren kwamen in de Digital Swiss 5"

De voorbije dagen was het genieten van de Digital Swiss 5. Het was een virtuele vervanger van de Ronde van Zwitserland. Mathew Hayman vindt het wel interessant, maar volgens hem zijn er extra zaken waar we rekening mee moeten houden.

Hayman heeft het bij Sporza over de kleine afwijkingen. "Er wordt over de hele wereld gereden. Er is verschillend materiaal, maar ook verschillende internetverbindingen. Deze zaken hebben invloed op de resultaten, maar we moeten het er bij nemen, want het kan voorlopig niet op een andere manier."

Volgens de ploegleider bij Mitchelton-Scott is het geen toeval dat de tijdrijders (twee overwinningen van Küng en twee van Rohan Dennis) zich lieten zien in de Digital Swiss 5. "Op het platform was er geen drafting. Er was dus geen voordeel door in iemand zijn wiel te zitten."