OFFICIEEL: Vuelta zal al zeker niet in dit land vertrekken

De kans is bestaande dat de Vuelta alsnog in het najaar gereden zal worden, maar de start zal dan niet in Nederland zijn. Normaal gezien gingen ze namelijk van start in Utrecht, maar volgens het Nederlandse organisatiecomité is het niet haalbaar.

Door het coronavirus zijn heel wat wielerwedstrijden geschrapt of uitgesteld. Het geldt ook voor de Vuelta. Normaal zal de Ronde van Spanje in het najaar doorgaan, maar als het doorgaat zal de start niet in Utrect zijn.

Voor Martijn van Hulsteijn van het Nederlandse organisatiecomité is het een enorme teleurstelling. "We hebben onderzocht of het haalbaar is om in de herfst te organiseren, maar het is onmogelijk. We beschikken dan bijvoorbeeld niet over de nodige infrastructuur", staat te lezen bij Sporza. De kans bestaat wel dat Utrecht in 2022 de start opnieuw zou organiseren.