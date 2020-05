Tom Dumoulin keek naar 'The Last Dance' en complimenteerde Van Aert niet zomaar: "Wout doet heel veel juist"

Je zal maar zoals Tom Dumoulin van ploeg veranderen en dan pakweg in mei nog altijd niet voor je nieuwe team gereden hebben. Moeilijk om zo een connectie met de ploegmaats op te bouwen. Toch sprak Dumoulin al lovend over Wout van Aert.

Heeft Dumoulin überhaupt al eens gesproken met Van Aert? "Op trainingskamp natuurlijk wel en dat was heel gezellig. Wout is een toffe gast, die heel goed in de groep ligt", verklapt de Nederlandse ronderenner aan Het Nieuwsblad. "Mooi om te zien. Maar je leert elkaar pas echt kennen in de stresssituatie van een race."

Op de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma zei Dumoulin nog veel van Van Aert te kunnen leren. Maar deed hij dat niet eerder uit beleefdheid? "Neen, helemaal niet. Mijn filosofie is dat ik van iedereen veel kan leren. Al was het maar wat een ander fout doet. Wout hoefde dat niet per se als compliment te zien", lacht Dumoulin. "Een grapje, want Wout doet heel veel juist. Hij heeft een hele grote motor. Dat heb ik al kunnen zien."

FAN VAN SPORTDOCU'S

In deze tijden zonder koers is er ook genoeg tijd om zich met andere dingen bezig te houden. Bijvoorbeeld door te kijken naar 'The Last Dance', de Netflix-documentaire over Michael Jordan en de Chicago Bulls. "Gaaf, man. Naar dat soort dingen kijk ik echt graag. Voor series hoef je mij niet wakker te maken. Voor sportdocu's mag dat altijd."