Lefevere heeft toch wat aan te merken en uit andere hoek komt nog fellere kritiek: "Volkomen absurd"

Vanuit het peloton komen wel voornamelijk positieve geluiden over de nieuwe wielerkalender, maar er zijn ook nog mensen die er wat kritischer naar kijken. Patrick Lefevere en Thijs Zonneveld bijvoorbeeld. Normaal niet de beste vrienden, maar ze hebben nu allebei toch wat op te merken.

"Er zijn een paar overlappingen die een beetje verbazingwekkend zijn", stelt Lefevere bij Sporza vast. "De Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race vinden allemaal plaats tijdens de Giro. Maar het zijn vaak dezelfde renners die in de Giro en de klimklassiekers presteren."

ITALIAANSE KOERSEN ONDERBROKEN DOOR RONDE VAN POLEN

De structuur in de kalender is volgens Lefevere ook niet ideaal. "Er zit niet altijd evenveel lijn in de hertekende kalender. Het was logischer geweest dat de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Tirreno op elkaar zouden volgen. Maar nu worden die Italiaanse koersen onderbroken door de Ronde van Polen."

Bij een aantal wedstrijden kan men zich de vraag stellen of de UCI die er niet beter tussenuit had gelaten. "Voor mij persoonlijk moesten die koersen in Canada en de Ronde van Guangxi in China er absoluut niet bij. We staan niet te springen om naar Canada en China te vliegen. De vraag is ook wanneer we weer zullen kunnen vliegen."

Volkomen absurd, die kalender met al die koersen door heel Europa. Zorg nou eerst eens dat er überhaupt een plan (hoe? met wie? waar?) ligt om een koers te rijden in tijden van corona. https://t.co/cwwO7IXDHe — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) May 5, 2020

Thijs Zonneveld, de Nederlandse wielerjournalist, maakt op sociale media brandhout van de planning van de UCI. "Volkomen absurd, die kalender met al die koersen door heel Europa. Zorg nu eerst eens dat er überhaupt een plan (hoe, met wie, waar?) ligt om een koers te rijden in tijden van corona."