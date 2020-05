Lelangue maakt zich niet druk in kalender: "Zelfs De Gendt heeft niet aangedrongen drie grote rondes te rijden"

Het is met zijn allen in spanning uitkijken naar de wielerkalender die de UCI gaat voorstellen. Volgens de laatste berichten zouden de Giro en de Vuelta elkaar overlappen. John Lelangue, de sterke man bij Lotto Soudal, maakt zich daar niet druk in.

"Uiteraard gaat veiligheid boven alles. Maar ik heb het volste vertrouwen in de UCI, de organisatoren en de overheden van de landen waarin gekoerst zal worden. Er zullen protocollen ­komen die ieders veiligheid ­garanderen. Zolang er geen doeltreffende ­vaccins zijn, zal er niet gekoerst worden zoals voor ­Covid-19", stelt Lelangue in GvA.

Welke veranderingen zijn er nog op komst? "Je kan nu ook al bijna met zekerheid zeggen dat er straks in de Tour geen of weinig hospitality zal zijn, dat we geen vip-busje zullen ­hebben, dat onze sponsors niet ’s ochtends kunnen ontbijten met de renners. Zelfs onze contacten met de media zie ik straks ver­anderen. Zowel voor, tijdens als na de koers zal de wereld er anders uitzien."

En wat met die kalender en de mix van de grote rondes? "Ik ga niet reageren op een ­kalender die nog niet officieel is, maar wat de kalender ook is: we zullen ons aanpassen. Als we maar kunnen koersen, dat is het enige wat telt. Ik zie niet in waarom onze spurttrein bijvoorbeeld niet opnieuw de combinatie Tour en Giro kan maken. Zelfs De Gendt heeft niet ­aangedrongen om de drie grote rondes te rijden." (lacht)

In de huidige omstandigheden zijn er wegeteld zes personen die de wielerploeg Lotto Soudal draaiende houden. "We moeten realist zijn. We kunnen onze sponsors momenteel geen return bieden. Dan is het ­logisch dat je zoveel als mogelijk probeert te besparen. Gelukkig ­beschikken wij over begripvolle en loyale sponsors. Zij zijn en ­zullen altijd achter ons blijven staan in deze moeilijke periode."