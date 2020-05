Verrassing op vrouwenkalender: Monument gaat voor het eerst editie in het dameswielrennen organiseren

Naast dat het een kalender voor de heren opstelde, is de UCI ook gekomen met een hertekende kalender voor het vrouwenpeloton. Er is zelfs nog een grote koers bijgekomen die andere jaren niet op het menu stond. Bedoeling is om de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen te organiseren.

Groot nieuws dus voor de wielrensters: zij krijgen er een klassieker bij om over de kasseien te dokkeren. Dat zullen ze nu niet enkel doen in de Ronde van Vlaanderen, maar ook in Parijs-Roubaix. Het zou de eerste keer zijn dat de vrouwen de Helleklassieker gaan betwisten.

VROUWEN BEGINNEN MET STRADE BIANCHE

De eerstvolgende vrouwenkoers die op het programma staat is Strade Bianche op 1 augustus. Op 29 augustus is het La Course. Dat is ook de dag waarop de mannen aan hun Tour beginnen. De volgende belangrijke afspraak is de Giro Rosa. Die moet doorgaan van 11 tot en met 19 september.

Na het WK komen er nog heel wat Belgische wedstrijden aan met de Waalse Pijl (30/09), Luik-Bastenaken-Luik (04/10), Gent-Wevelgem (11/10), Ronde van Vlaanderen (18/10) en Brugge-De Panne (20/10). Op 25 oktober zou dan de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen plaatsvinden. De dames sluiten vervolgens het seizoen af met de Madrid Challenge in november.