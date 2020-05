Greg Van Avermaet over sponsorakkoord CCC-ploeg: "Het is een oplossing, maar..."

Is de CCC-ploeg dan toch gered voorlopig? Het management doet er alles aan om de wielerploeg te redden en dit seizoen lijken ze dan toch nog te overleven. Goed nieuws dus voor wielrenners van de ploeg zoals Greg Van Avermaet.

Van Avermaet had een interview bij Het Nieuwsblad. Daar werd uiteraard gevraagd naar het sponsorakkoord van zijn ploeg. "Het is een oplossing, maar het is geen ideale situatie. Hopelijk kan er volgend jaar en nieuw project op poten gezet worden", aldus Van Avermaet.