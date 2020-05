Italiaanse klimmer vindt het frustrerend: "Ik mis de Giro"

De wielersport ligt nu al een tijd stil en voor de renners begint het frustrerend te worden. Zo ook voor Vincenzo Nibali. De Italiaanse klimmer kwam normaal aan de start van de Ronde van Italië.

In een interview bij La Gazzetta Dello Sport legt Nibali uit dat hij de Giro zelfs mist. "Het moeten nu normaal dagen vol stress en adrenaline zijn. Je bent geconcentreerd en je let op elk detail. Nu ben ik rustig en het is vreemd, want mei was altijd de belangrijkste maand van mijn seizoen."

Nibali kan inderdaad aardige statistieken voorleggen wat de Giro betreft. Hij nam 8 keer deel en hij won de Giro twee keer. Zes keer eindigde hij op het podium. Het is nog niet duidelijk wat Nibali zal rijden als het wielrennen terug zou beginnen.