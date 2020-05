Opvallend: eind mei staat er een nieuwe virtuele wedstrijd op het programma en er is een speciale rit bij

De "Tour of het Gila" is een tweede kans voor Noord-Amerikaanse renners, maar ook internationale renners (zowel mannen als vrouwen) mogen deelnemen. De wedstrijd zal plaatsvinden van 22 tot en met 24 mei. Er is een speciale rit bij, want voor het eerst zal er een ploegentijdrit te zien zijn. De tweede rit zal een rit voor sprinter zijn en de laatste rit is de "Koninginnenetappe". Er zal dan stevig geklommen moeten worden. Er zal gereden worden via Zwift.