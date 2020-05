Vandaag is een zwarte dag in de geschiedenis van de wielersport: Negen jaar geleden stierf Wouter Weylandt na een zware valpartij in de Ronde van Italië

Negen jaar geleden stierf Wouter Weylandt na een zware val in de Ronde van Italië. Weylandt reed op dat moment voor Leopard-Trek, de ploeg waar ook Cancellara en de twee Schlecks actief waren.

9 mei zal altijd een zwarte dag blijven in de geschiedenis van de wielersport. Negen jaar geleden is namelijk Wouter Weylandt overleden. Hij viel zwaar in de afdaling van de Passo del Bocco. Men probeerde hem nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. Weylandt is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van een schedelbreuk.

Wouter Weylandt was een talentvolle renner die vooral in het begin van zijn carrière (bij Quick-Step) enkele mooie overwinningen kon binnenhalen. Ook in de grote rondes kon Weylandt zijn mannetje staan, want hij won een rit in de Vuelta en in de Ronde van Italië