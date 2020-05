Volgens Remco Evenepoel had het vandaag een superbelangrijke dag moeten zijn: "Ik keek er enorm naar uit"

Normaal gezien had vandaag de openingsrit in de Giro op het programma gestaan. De wedstrijd vertrok normaal in Boedapest en vandaag was het een korte tijdrit van net geen 9 kilometer.

Het was een perfecte kans voor Remco Evenepoel om meteen de roze trui te grijpen. Hij vindt het dan ook jammer dat het niet kon doorgaan. "Normaal was het vandaag een superbelangrijke dag. Voor mij, mijn familie, mijn entourage en mijn ploeg", klinkt het op het Instagram profiel van Remco Evenepoel. "Het zou mijn eerste grote ronde geweest zijn en ik was mij intens aan het voorbereiden. Ik keek er ook enorm hard naar uit, maar ik kijk nu al uit naar 3 oktober." 3 oktober is de nieuwe startdatum van de Giro.