Wat met de Amstel Gold Race? "Opnieuw sportwedstrijden als er een vaccin is"

Krijgen we dit seizoen nog een Amstel Gold Race te zien? Volgens de nieuwe UCI-kalender zal de wedstrijd op 10 oktober doorgaan, maar de kans is bestaande dat de wedstrijd niet zal doorgaan.

Mark Rutte, de premier van Nederland, heeft laten weten dat hij het op dit moment nog niet kan zeggen. Toch wil hij voorlopig geen sportwedstrijden in Nederland. Hugo de Jonge, de minister van volksgezondheid in Nederland, zegt zelfs dat er geen wedstrijden kunnen plaatsvinden voor er een vaccin is. Het zou kunnen betekenen dat de Amstel niet zal doorgaan, want er is nog niet direct een vaccin op komst", staat te lezen bij CyclingNews.

Leo van Vliet, de koersdirecteur van de Amstel Gold Race, blijft echter optimistisch. "Het glas is halfvol. We zijn een kleine organisatie, maar we zijn enorm flexibel en we kunnen grote dingen bereiken."