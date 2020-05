Organisatie van de E3 hoefde geen plaatsje op de nieuwe wielerkalender dankzij VIP's en sponsor

Door de coronacrisis vallen de Belgische voorjaarskoersen wat later in dit jaar. Behalve de E3 BinckBank Classis. De WorldTour-koers vroeg geen plaatsje op de nieuwe kalender.

Jacques Coussens, woordvoerder en man achter de gevatte reclamecampagnes, legt in Het Laatste Nieuws uit hoe dat komt. "In de eerste plaats uiteraard uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. Maar er speelt meer. Slechts één van de twaalf leden van ons organisatiecomité is fulltime bezig met de koers, voor de andere elf is het een uit de hand gelopen hobby, tien onder hen hebben hun eigen zaak. Ook de E3 runnen we als een bedrijf. En sorry, we houden niet van half werk."

Daarnaast kon Harelbeke rekenen op hondstrouwe sponsors en zijn status als VIP-koers. "En alle sponsors blijven aan boord. Niemand die moeilijk deed. Zodat we ook volgend jaar met ons gebruikelijke werkbudget van 1,8 miljoen euro aan de slag kunnen. 65% van onze inkomsten worden uit VIP-arrangementen gegenereerd. Die lopen we natuurlijk mis. Maar nu al is 98% van de (betaalde) vip-arrangementen overgezet naar 2021", aldus Coussens, die nu al beloofde om in 2021 uit te pakken met nieuwe ideeën. "We zullen een bom doen ontploffen."