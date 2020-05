Cancellara geeft interview vanuit zijn sauna mét zijn kleren aan

Maar de Zwitser had zijn sauna niet opgezet en zijn kleren bleven aan, hij koos ervoor om in de sauna te gaan zitten om zijn kasseien te laten zien aan het volk. Een ongewone plek, maar ook een tikkeltje symbolisch. "Ik heb er heel hard voor moeten zweten om Parijs-Roubaix drie keer te winnen, net zoals ik hier in de sauna normaal ook zweet", knipoogt Cancellara.

Volgens Cancellara is Parijs-Roubaix na de Tour en het WK één van de belangrijkste koersen ter wereld. Hij hoopt dan ook dat de Ronde van Frankrijk kan doorgaan, zelfs zonder fans.

"Als een atleet op het toppunt van zijn concentratie aan het presteren is, ziet of hoort hij soms geen fans. Zijn lichaam wil gewoon alles geven, de rest is bijkomstig", aldus Cancellara. "Het zal raar ogen soms zonder fans, maar iedereen is intussen wel gewend aan de situatie."

"Normally, in the sauna, I'm not with clothing but at the moment, it is off"@f_cancellara tells @AmandaDCNN about the unique place he displays his three Paris-Roubaix trophies.



